Nach Vandalismus-Vorfall am Friedhof St. Ruprecht werden nun die Kontrollen verschärft.

50 Gräber wurden beschädigt © KK

50 Gräber wurden am Freitag am Friedhof St. Ruprecht beschädigt. Nun wird es verstärkte Kontrollen durch das Ordnungsamt geben. „Vor Weihnachten sind Friedhöfe leider auch immer wieder Anziehungspunkte für Vandalismus und Diebstähle. Ich habe mit dem Ordnungsamt und der Polizei daher vereinbart, dass es in dieser Zeit verstärkte Kontrollen bei den städtischen Friedhöfen geben wird“, sagt Friedhofsreferent Christian Scheider (FPÖ).