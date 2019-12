In Ebenthal hat ein 43-jähriger Mann seine Ex-Frau (34) die ganze Nacht von Sonntag auf Montag in deren Wohnung festgehalten. Montagfrüh nahm die Cobra den Mann fest.

Der mutmaßliche Geiselnehmer wurde festgenommen © KLZ/Eder

Am Sonntag dürfte ein Beziehungskonflikt in Ebenthal eskaliert sein. Er gipfelte in der Nacht auf Montag in einer Geiselnahme. Wie Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg bestätigte, hat das Einsatzkommando Cobra der Polizei den Geiselnehmer schließlich am Montag früh festgenommen.