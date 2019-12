Facebook

Die Klagenfurter Kläranlage ist über 50 Jahre alt © (c) Kleine Zeitung Helmuth Weichselb (Helmuth Weichselbraun Weichselbraun Helmuth Weixxx Helmuth Weichselbraun / Kleine Z)

Das Abwasser des Wasserverbandes Wörthersee Ost mit Klagenfurt und den zwölf Umlandgemeinden fließt in die mittlerweile 52 Jahre alte Kläranlage. „Um diese funktionstüchtig und technisch am Stand zu halten, fallen am zehn Hektar großen Areal immer wieder Instandhaltungsmaßnahmen an. Etwa eine Million Euro wurden hier in den letzten Monaten von der Abteilung Entsorgung investiert“, erklärt Entsorgungsreferent Vizebürgermeister Wolfgang Germ (FPÖ).