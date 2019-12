Bange Momente erlebten Freitagnachmittag eine 17-jährige Fahrschülerin, ihr Fahrlehrer und ihre Mutter. Auf dem Bahnübergang in der Waidmannsdorfer Straße starb der Pkw-Motor plötzlich ab. Die Schranken schlossen sich.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

An diesem Bahnübergang kam es zu dem Zwischenfall © (c) Markus Traussnig

Am Freitag gegen 16 Uhr fuhr eine 17-jährige Fahrschülerin mit einem Privat-Auto auf der Waidmannsdorfer Straße in Richtung Norden. Auf dem Bahnübergang starb der Motor des Pkw ab. Aus unbekannter Ursache konnte das Fahrzeug von der jungen Frau nicht mehr gestartet werden. Kurz darauf schlossen sich die Bahnschranken. Die Lenkerin, ihre auf dem Beifahrersitz mitgefahrene Mutter und ein am Rücksitz mitgefahrener Fahrlehrer stiegen sofort aus. Zwei vorbeifahrende Radfahrer schoben das Fahrzeug vom Gleiskörper.