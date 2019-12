Die Stadt Salzburg prüft die Einführung eine Leerstandsabgabe. In Klagenfurt sorgt der hohe Innenstadt-Leerstand ebenfalls zunehmend für Unmut.

Salzburg verzeichnet wie Klagenfurt hohe Leerstände in der Innenstadt. Allein in der Stadt Salzburg sollen laut Medienberichten zwischen 7000 und 10.000 Wohnungen leer stehen. Deshalb will die Politik nach längerer Diskussion die Einführung einer Leerstandsabgabe prüfen lassen. Sogar die ÖVP ist nach längerem Drängen von SPÖ, Grünen und KPÖ mittlerweile nicht mehr ganz abgeneigt. Allerdings soll die Abgabe mit rund 40 Euro nicht allzu üppig ausfallen.