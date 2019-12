Facebook

Einerseits liegt das Hoch Sarena beim Schwarzen Meer, andererseits befindet sich ein weiteres Hoch über dem Atlantik. Bei uns macht sich diese sogenannte Hochdruckbrücke nochmals recht verbreitet bemerkbar. Diese Konstellation beschert uns einen ruhigen Nikolaustag. "Damit ändert sich vorerst wenig oder gar nichts im Vergleich zu den Vortagen", verspricht der Wetterexperte Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Die Luft ist trocken und vor allem in höheren Lagen sehr mild. Speziell in Richtung Klagenfurt hält sich abschnittsweise wieder Nebel oder Hochnebel. Davon abgesehen ist es durchwegs sonnig oder gering bewölkt, es ziehen nur dünne Wolken am Himmel auf. Es gibt weiterhin eine sogenannte Temperaturinversion: Die höchsten Werte werden an den Sonnenhängen und oben auf den Bergen gemessen.