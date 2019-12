Feierlich und in bester Stimmung wurde am Donnerstag die Tafel für den Stadtrichter-Platz beim Klagenfurter Dom enthüllt.

© Stadtpresse/Walter FRITZ

Die Stadtrichter zu Clagenfurth sind eine Institution. Um ihre Verdienste zu würdigen, wurde nun in der Klagenfurter Innenstadt ein Platz nach ihnen benannt. Stadtpolitiker und die Stadtrichter zu Clagenfurth enthüllten am Donnerstag gemeinsam die Tafel für den Stadtrichterplatz. Dompfarrer Peter Allmaier segnete den neuen Platz, der beim Klagenfurter Stadtrelief vor dem Domplatz an der Ecke zur Karfreitstraße angesiedelt ist.