Einem 53-jährigen Klagenfurter wird vorgeworfen, in über 40 Lokale und Geschäfte in Klagenfurt eingebrochen zu sein. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

© APA/Fohringer

Wie erst am Donnerstag bekannt wurde, konnte am 30. November ein 53-jähriger Klagenfurter von dem Stadtpolizeikommando Klagenfurt festgenommen werden. Dem Mann wird vorgeworfen, zwischen 15. September und 22. November 2019 im Stadtgebiet von Klagenfurt in über 40 Lokale sowie Geschäfte eingebrochen zu sein.