Am 17. Dezember wird das neue Stadtmarketing Thema im Klagenfurter Gemeinderat sein. Konkret soll die Bestellung des Geschäftsführers und die Gründung der Gesellschaft abgesegnet werden. Dem ist ein mehrmonatiger Konzeptionierungsprozess und ein Auswahlverfahren für den Geschäftsführer voran gegangen. "Das hat zu lange gedauert", sagt Vizebürgermeister Wolfgang Germ (FPÖ) bei einer Pressekonferenz. Mittlerweile sei Klagenfurt "eine Geisterstadt, in der am Abend die Gehsteige hochgeklappt werden".