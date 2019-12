A 10 in Kärnten

Polizeibeamten konnten den Lenker auf der B 100 stoppen (Sujetbild) © APA/Gindl

In diese Situation will niemand kommen. Man fährt auf der Autobahn und ein Geisterfahrer kommt entgegen. Dies widerfuhr Mittwoch um 0.30 Uhr einem Pkw-Lenker auf der Tauernautobahn (A 10) im Wolfsbergtunnel. Der Fahrer war entgegen der Fahrtrichtung Salzburg in Richtung Villach unterwegs. Der Mann wählte umgehend den Polizeinotruf.