Am 24. und am 31. Dezember darf in den Kurzparkzonen in Klagenfurt gratis geparkt werden.

Gute Nachrichten für all jene, die noch im letzten Moment Geschenke besorgen oder Besuche erledigen - und dafür mit dem Auto in die Stadt fahren. Nachdem am 24. und 31. Dezember erfahrungsgemäß viele Menschen unterwegs sind, darf an diesen beiden Tagen laut Stadtpresse wieder gratis in den Klagenfurter Kurzparkzonen geparkt werden. Im Stadtsenat gab es einhellige Zustimmung zum Antrag von Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz, am 17. Dezember wird der Antrag noch dem Gemeinderat vorgelegt.