Das Kältetelefon der Caritas Kärnten ist wieder in Betrieb.

Sujetbild: Für obdachlose Menschen kann die Kälte lebensbedrohlich sein. © APA/ROLAND SCHLAGER

Die kalte Jahreszeit hat Einzug gehalten. Mit den sinkenden Temperaturen wird die Lebenssituation für wohnungslose Menschen noch einmal akut schwieriger. Deshalb bietet die Caritas auch heuer das Kältetelefon für Menschen, die im Freien nächtigen und frieren, an. Wer einen obdachlosen Menschen in der Kälte auf der Straße sieht, kann unter dieser Nummer Hilfe holen: 0463/39 60 60 genügt (18 Uhr abends bis sechs Uhr morgens). Untertags gibt es Hilfe unter: 0463/55 5 60-37. Das Kältetelefon ist bis 31. März 2020 in Betrieb.