10.000 Euro Schaden Unbekannte verwüsteten Skisprunganlage in Klagenfurt

Mit einem Auto wurden am vergangenen Wochenende Schanze und Auslaufzone schwer beschädigt. Skisprunggemeinschaft hat den Vorfall angezeigt.

Eine Schranke hielt den oder die Täter nicht auf © Privat

Die Mitglieder der Klagenfurter Skisprunggemeinschaft sind verärgert. Ein oder mehrere unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende die Sportanlage Sattnitzschanze schwer beschädigt. Obmann Dietmar Ortner spricht von einem Schaden von circa 10.000 Euro. "Der oder die Täter sind mit einem Auto in die Sportanlage hineingefahren und haben Schanze und Auslaufzone schwer beschädigt", so Ortner.