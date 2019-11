Täter entriss der Frau Bargeld in geringem Wert. Zeugen werden ersucht, sich mit der nächsten Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Polizei sucht Passanten, die die Tat in Klagenfurt beobachtet haben © Fuchs

Ein derzeit unbekannter Täter entriss am Donnerstag um 16:15 Uhr auf einem Gehsteig in der St. Veiter Straße in Klagenfurt einer 33-jährigen Frau Bargeld in geringem Wert aus deren Hand und flüchtete.