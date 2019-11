Facebook

Fridays For Future-Demonstranten am Heiligengeistplatz © Braunecker

Auf zur Schnäppchenjagd - so lautet die Botschaft am "Black Friday". Immer mehr Konsum zerstört jedoch die Umwelt: Mit dieser Überzeugung gingen rund 120 Fridays for Future-Demonstranten am "Black Friday" in Klagenfurt auf die Straße. Für sie war der "Black Friday" tatsächlich ein schwarzer Tag. "Ich sehe es sehr kritisch, wenn Geschäfte leer gekauft werden, nur weil Prozente auf dem Preisschild stehen", sagte Lena Woschitz von der "Fridays for Future"-Bewegung in Klagenfurt. "Wir sollten uns vielmehr überlegen, ob wir das Gekaufte wirklich brauchen." Die 15-Jährige macht sich große Sorgen um ihre Zukunft. "Wenn wir weiterhin so sorglos mit unserer Umwelt umgehen, schaufeln wir uns unser eigenes Grab", sagte sie.