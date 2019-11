Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Obwohl seit 2009 im Ruhestand, ist Prälat Rauter als Aushilfsseelsorger in Maria Saal und St. Michael am Zollfeld anzutreffen © Bauer

Er habe sich das Kindliche im Glauben bewahrt, sagt der hochdekorierte Priester Horst Michael Rauter, der seit 48 Jahren das Kolpinghaus Klagenfurt leitet. „Am Gesicht muss man sehen, dass ich gläubig bin.“ Wahrlich, da muss der Glaube etwas Fröhliches sein. Vielleicht ist es dieses Strahlen oder das unaufgesetzte, ehrliche „Kindliche“, das ihn so jugendlich aussehen lässt, dass man ihm seinen 80. Geburtstag, den er am Donnerstag feiert, gar nicht glauben will und vielleicht kommt er deshalb mit Jugendlichen so gut zurecht. Bekehren will er sie nicht, ihnen eher den Glauben vorleben und sie dadurch überzeugen, wie er es in seinen vielen Einsatzgebieten gemacht hat.