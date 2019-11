Acht Monate bedingt"Aus Versehen getreten": Kärntner misshandelte seine Exfrau

Zu acht Monaten bedingter Haft ist ein 47-jähriger Kärntner am Mittwoch verurteilt worden. 2017 ist die Beziehung zu seiner damaligen Frau eskaliert. Er gab selbst zu, dass er Hilfe brauchen könne.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun

Ein 47 Jahre alter Kärntner ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Fortgesetzte Gewaltausübung gegen seine Exfrau warf ihm Staatsanwältin Tina Frimmel-Hesse vor. Der Mann legte ein Geständnis ab und meinte selbst, dass er Hilfe brauchen könne. Die Strafe samt damit verbundener Auflagen nahm er an, das Urteil ist rechtskräftig.