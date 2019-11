Bei Umzug in Klagenfurt"Krampusse attackierten Feuerwehrleute"

Teuflischer Ärger bei der FF Hauptwache Klagenfurt. Laut dem Kommandanten wurden zwei Feuerwehrleute attackiert, während sie Wachdienst beim Krampusumzug in Klagenfurt hatten.

Bei Umzug in Klagenfurt

Die FF Hauptfeuerwache Klagenfurt ärgert sich über schwarze Schafe beim Krampusumzug am Samstag in Klagenfurt. © fotofrank - Fotolia (gestellte Aufnahme)

Zum Teufel! Die FF Hauptfeuerwache Klagenfurt ärgert sich über schwarze Schafe beim Krampusumzug am Samstag in der Landeshauptstadt. "Wir möchten uns herzlich bei der Krampusgruppe bedanken, die es beim Brandsicherheitswachdienst in Klagenfurt lustig gefunden hat zwei unserer Männer zu verhauen und dem Feuerlöscher einen Tritt verpasst hat, dass er meterweit geflogen ist", postete die Hauptfeuerwache auf Facebook.