© matttilda - stock.adobe.com

Über das Vermögen der Pizzeria Hacienda B. u. G. GmbH in Ferlach wurde am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Die Aktiva belaufen sich laut KSV1870 auf 5200 Euro und die Passiva auf rund 74.000 Euro. Das Unternehmen ist bereits geschlossen.