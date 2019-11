Ungewöhnlicher Einsatz für die Crew des ÖAMTC-Rettungshubschraubers C11 in Krumpendorf. Sie wurde binnen Minuten zu Geburtshelfern für ein gesundes Mädchen.

Die fliegenden Retter der C11 wurde zu Geburtshelfern © Weichselbraun

Oft geht es schneller als die Crew des Rettungshubschraubers fliegen kann: Am Dienstag landete der C11 um 12.45 Uhr in Krumpendorf, um eine Hochschwangere an Bord zu nehmen. Für den Flug war es aber bereits zu spät. Pilot Ales Rassi, Flugretter Heimo Ehgartner und Notarzt Neuwersch-Sommeregger wurden im Haus der Frau zu Geburtshelfern. Nur sieben Minuten nach der Helikopterlandung erblickte ein gesundes Mädchen im Beisein der gesamten Familie das Licht der Welt. Anschließend wurden Mutter und Kind ins Eltern-Kind-Zentrum des Klinikums Klagenfurt gebracht.