Auch die Bauarbeiter halten die Passanten nicht davon ab, gedankenlos die Straße zu queren. © Odebrecht

Seit dem 22. November ist die neue Druckknopfampel in der Völkermarkter Straße in Betrieb. Sie soll das Überqueren der vierspurigen Straße sicherer machen. Noch scheint die Veränderung aber nicht von allen Passanten registriert worden zu sein. "Immer wieder gehen Leute gedankenverloren über die Straße, ohne die Ampel zu beachten. Das führt zu gefährlichen Situationen", sagt Verkehrsstadtrat Christian Scheider (FPÖ). "Sie schenken nicht einmal den gelben Warnwesten der Straßenarbeiter Aufmerksamkeit."

Man dürfe nicht unterschätzen, dass es offenbar eine Zeitlang dauert, bis sich Menschen auf Veränderungen in ihrem gewohnten Umfeld einstellen. Er bittet die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit. In Stoßzeiten werde zukünftig die Polizei vor Ort sein, um die Verkehrssituation in der Völkermarkter Straße genau zu beobachten.