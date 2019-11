Facebook

Sujetbild: Der Tank eines Lastwagens lockt Diebe an. © (c) aroitner - Fotolia

Bis zu 1000 Liter Treibstoff kann der Tank eines Lastwagens enthalten. Dies lockt vermehrt Diebe an, wie zum Beispiel auf einem Firmenareal in Klagenfurt: Im Zeitraum vom 22. bis zum 25. November brachen dort bislang unbekannte Täter den Tankdeckel eines Lastkraftwagens auf. In weiterer Folge wurden aus diesem 200 Liter Treibstoff gestohlen. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden.