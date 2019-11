Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache in einem Kellerabteil aus. Verdacht auf Rauchgasvergiftung bei zwei Personen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt konnte die Flammen rasch löschen © KLZ/Koscher

Die Sirenen heulten am Montag um 10.15 Uhr in Klagenfurt. Die Feuerwehren wurden zu einem Brand in einem Wohnhaus im Elfenweg im Stadtteil Ebenthal gerufen.