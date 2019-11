Kleine Zeitung +

Erste Sänger stehen fest Wer kommt 2020 zur Starnacht am Wörthersee?

Am 17. und 18. Juli 2020 findet die Starnacht am Wörthersee zum 21. Mal statt, auch dieses Jahr wieder in der Klagenfurter Ostbucht. Die ersten Interpreten auf der Setlist stehen bereits fest.