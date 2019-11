Facebook

Burger-Boutique © Markus Traussnig

Gute Nachrichten für Burger-Fans! In der Küche von Ümit Baran werden wieder Brötchen und Fleischlaibchen gegrillt, denn: Seit dem 23. November ist die Burger Boutique wieder in Betrieb!

Das Lokal in der Bahnhofstraße hat in seiner kurzen Betriebszeit bereits eine wahre Odyssee hinter sich: Im Juni 2019 wurde es eröffnet, musste aber wenige Wochen später aufgrund einer fehlenden Betriebsstättengenehmigung eine Zwangspause einlegen. Die Genehmigung wurde nachgereicht, der Betrieb im September fortgesetzt - um nur zehn Tage später erneut zuzusperren.

Der Vermieter habe andere Interessen, erklärte Baran damals enttäuscht. Jetzt wagt er einen neuen Versuch: "Trotz schwieriger Mietverhältnisse bleiben wir wieder in der Bahnhofstraße 29", verkündet er auf Facebook. Mit der Burger Boutique will Baran eine Verbindung zwischen der Universität und der Innenstadt schaffen. "Eine kulinarische Vielfalt belebt die Stadt und tut ihr gut. Außerdem hat Essen etwas Verbindendes", so der BWL-Absolvent.