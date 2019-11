Peter Deibler (56), Pfarrer in Klagenfurt, schrieb das Libretto zu einer Kirchenoper ("Franz und der Sultan"), die in Assisi uraufgeführt wurde.

Peter Deibler unterrichtet an einem Gymnasium, ist Gefangenenseelsorger und Autor von zwei Büchern © Raunig

Vertreter verschiedener christlicher Kirchen, des Islams und des Judentums trafen Ende Oktober beim interreligiösen Friedensgebet in Assisi zusammen. In diesem Jahr wurde für die Erde gebetet. Auf dem Programm stand auch die Uraufführung einer Kirchenoper in der Basilika von Assisi. Das Libretto dazu schrieb Peter Deibler. Der gebürtige Wiener lebt seit 1998 in Kärnten und ist Pfarrer in Klagenfurt-Welzenegg.