Krampuslauf in Klagenfurt Teuflisches Treiben und höllischer Spaß

Krampuslauf in Klagenfurt. Die größte Brauchtumsveranstaltung dieser Art in Österreich lockte am Samstag Hunderte Krampusse und Zehntausende Schaulustige in die Klagenfurter Innenstadt.