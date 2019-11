Facebook

Jože Partl (links) und Franc Rehsmann beim Sichten alter Erinnerungsstücke © Daniel Raunig

Es sind traumatische Erfahrungen, die für immer prägen: Als am 14. April 1942 um sechs Uhr früh an die Tür gehämmert wurde und die Männer in Nazi-Uniform die Bewohner herausscheuchten – schnell, schnell, in einer halben Stunde werden alle abtransportiert –, hieß es: „Furt müaß ma!“