Die Klagenfurter Stadtpolitik überreichte eine Torte © Kulmer

Ein ungewöhnliches Bild bot sich am Samstag rund um und im Klagenfurter Fernheizwerk. Etliche Personen strömten in das Gebäude und in der Werkhalle hatten die Musiker des „Symphonieorchesters der Gustav Mahler Musikschule“ Platz genommen. Der Grund: Die Stadtwerke luden anlässlich des 70-Jahr-Jubiläums zum Fest und Tag der offenen Tür.