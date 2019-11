Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der neue Cityjet Eco, der mit Akkus betrieben wird, fuhr diese Woche von Klagenfurt nach Weizelsdorf. Das bleibt allerdings eine einmalige Aktion © Karin Hautzenberger

Mit Inkrafttreten des neuen Fahrplans am 15. Dezember seien die Bahnfahrer in Kärnten „CO2-neutral“ unterwegs, verlautbarten die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) diese Woche. Dass das so nicht ganz stimmen kann, wendeten mehrere Bahnkunden aus dem Rosental ein: „Die S-Bahn Klagenfurt-Weizelsdorf wird noch einige Zeit mit Diesel fahren.“