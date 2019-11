Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der nicht denkmalgeschützte Schlot auf dem Neuner-Areal konnte wegen fehlender Standfestigkeit nicht erhalten werden © Porr/KK

Die Altlastensanierung der ehemaligen Lederfabrik Neuner in Klagenfurt geht zügig voran. Vor Kurzem wurde im Zuge der Bauarbeiten auch der markante Schlot abgerissen. Ursprünglich hatten die Klagenfurter Stadtplaner den Wunsch geäußert, dass der Schlot aus den 1920er Jahren erhalten bleibt. Vor einigen Wochen hat die Stadt dann doch die Abbruchbewilligung erteilt. „Basis dafür ist ein Gutachten gewesen“, sagt Robert Piechl, Leiter der Abteilung Stadtplanung. „Es ist also alles rechtens.“ Reinhard Höchtl von der Porr Umwelttechnik GmbH erklärt, warum es letztlich zum Abriss gekommen ist: „Es wurde festgestellt, dass der Schlot in einem katastrophalen Zustand ist, die Ziegel sind porös, er ist schief und nicht mehr standsicher.“ Zusätzlich kommen die Verunreinigungen nahe an den Schlot heran. Weshalb dem Gutachten gefolgt und der Schlot abgerissen wurde. Dieser ist laut Bundesdenkmalamt, das in dieser Sache nicht involviert gewesen ist, nicht denkmalgeschützt.