Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Sonne kommt wieder stärker zum Vorschein. © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Die vorhandenen Restwolken oder Nebelfelder lockern auf und es zeigt sich die Sonne, 6 bis 11 Grad. Das Tiefdruckgebiet über Westeuropa ist südostwärts abgezogen und der föhnige Südwind in der Höhe schwächt sich deutlich ab. Zunächst gibt es jedoch oft noch dichtere Restwolken oder auch dichtere Hochnebelfelder. Tagsüber lockern diese dann jedoch langsam wieder auf und es scheint danach oft auch länger die Sonne. "Der Sonntag bietet somit vor allem auf den Bergen zumeist recht günstige Bedingungen für Unternehmungen im Freien", prophezeit der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen sind zudem recht angenehm und nach einer auch nicht allzu kalten Nacht steigen die Temperaturen in den Nachmittagsstunden in den Niederungen rund um Paternion auf Werte um plus 10 Grad.