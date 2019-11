Facebook

Krampuslauf 2018 Klagenfurt © (c) Weichselbraun Helmuth

Die Krampusse sind wieder los! Rund 1000 teuflische Gestalten nehmen heuer beim Klagenfurter Krampusumzug am Samstag, 23. November, in der Innenstadt teil. Es handelt sich um den größten Krampuslauf Österreichs. Die Organisatoren, Wolfgang Lattacher und Josef Pickl-Hafner vom Kärntner Brauchtumsverband, rechnen mit rund 50.000 Besuchern. Krampusgruppen aus Österreich, Italien, Bayern und auch die bekannten „Wolferer“ mit ihren riesigen Glocken werden für „fürchterliche“ Stimmung sorgen. „Über 100 Sicherheitskräfte sichern die Laufstrecke ab“, sagt Pickl-Hafner. Die Zuseher müssen hinter der Absperrung bleiben. „Für die Krampusse gibt es strenge Regeln, sozusagen einen Ehrenkodex“, sagt Pickl- Hafner. Hält sich eine Gruppe nicht daran, darf sie in Zukunft nicht mehr beim Umzug in der Landeshauptstadt mitmachen. „Kein Zuseher soll Angst haben müssen, das ist uns wichtig“, sagen die Organisatoren.