Am Freitag, den 22. November, eröffnen die Christkindlmärkte rund um den Wörthersee. Neben den traditionellen Ständen können die Besucher dort an Schiffahrten, Fackelwanderungen, Konzerten und Krampusumzügen teilnehmen.

Viele Klagenfurter genießen bereits die weihnachtliche Stimmung am Christkindlmarkt Klagenfurt November 2019 © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Rund um den Wörthersee leuchtet es wieder! Denn am Freitag, 22. November, öffnen die Weihnachtsmärkte in den Seegemeinden ihre Pforten – und zwar in Velden, Pörtschach sowie auf dem Pyramidenkogel. Der Christkindlmarkt in Maria Wörth sperrt tags darauf, am 23. November, auf. Alle vier Märkte bieten ein unterschiedliches Programm: