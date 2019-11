Facebook

Ein bisher unbekannter Täter drang am Freitag um 04.05 Uhr über ein ebenerdig gelegenes Fenster in eine Bäckerei in der Innenstadt von Klagenfurt ein. Dabei wurde der Täter von einem Passanten beobachtet, der sogleich die Anzeige erstattete. Als die Polizeistreife kurze Zeit später eintraf, konnte der Mann beobachtet werden, der an der Außenfassade mehrere Meter über eine Dachrinne in Richtung eines Flachdaches stieg und aus dem Sichtbereich der Polizeistreife verschwand. Eine umfangreiche Durchsuchung des Gebäudekomplexes und der Umgebung blieb bisher ohne Erfolg.