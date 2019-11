Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die Frau ins Klinikum geflogen © KLZ/Kanizaj

Auf einem Reiterhof in Puch in der Gemeinde Weißenstein, führte am Donnerstagvormittag eine Verkettung unglücklicher Umstände zu einer Verletzung einer Pferdebesitzerin. Die 44-jährige Klagenfurterin führte gegen elf Uhr das Pferd an den Zügeln über die Laderampe ihres Pferdetransporters. Dabei dürfte sie ausgerutscht sein. Jedenfalls kam die Frau zu Sturz. Dabei erschrak das Pferd und schlug aus. Es trat mit dem Hinterhuf gegen die 44-Jährige. Die Frau verlor aufgrund der Wuchtes des Trittes das Bewusstsein und blieb regungslos neben der Laderampe liegen. Von Zeugen wurden die Erste-Hilfe Maßnahmen eingeleitet und der Notarzt alarmiert. Nach ärztlicher Erstversorgung wurde die unbestimmten Grades verletzte Frau mit dem Rettungshubschrauber RK 1 in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.