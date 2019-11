Facebook

Der abgestürzte junge Mann wurde ins Krankenhaus geflogen © Weichselbraun

Am Donnerstag war ein 19-jähriger Mann in der Gemeinde Reifnitz mit dem Aufstellen eines Carports beschäftigt. Zum Verschrauben der Bretter stieg er gegen zwölf Uhr auf eine Leiter und stürzte aus unbekannter Ursache aus einer Höhe von rund 120 cm zu Boden. Dabei wurde er schwer verletzt. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.