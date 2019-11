80 Antenne-Hörer konnten ihre beiden Stars hautnah in intimer Atmosphäre sehen. Am Samstag um 13 Uhr luden Pizzera & Jaus zum Studiokonzert. Den Livestream gibt's hier zum Nachschauen.

Pizzrea & Jaus begeisterten große und kleine Fans © Antenne Kärnten

Die zwei Musikkabarett-Stars Pizzera & Jaus füllen Theater, Casinos und Konzerthallen im ganzen Land - am Samstag waren sie bei der Antenne Kärnten zu einem exklusiven Studiokonzert zu Besuch. 80 Antenne-Hörer wurden eingeladen und konnten ihre Stars für eine Stunde lang bei dem bestaunen, was die beiden am liebsten machen.

Wer keine Karte bekommen hat, konnte das Konzert natürlich auch im Livestream verfolgen. Diesen gibt es hier zum Nachschauen.