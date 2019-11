Auf unbekannter Ursache begann am Donnerstag in Zell Pfarre ein Strommast zu brennen. Nach der Abschaltung des Stroms wurde der Mast von der Feuerwehr gelöscht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr löschte den brennenden Strommast © Weichselbraun

Am Donnerstag gegen 11:40 Uhr fing aus bislang unbekannter Ursache ein Strommast in Zell Pfarre an zu brennen. In der Region wurde sofort der Strom abgeschaltet. Danach war die Feuerwehr am Zug: 15 Mann der FF Zell Pfarre und FF Freibach löschten den Brand rasch. Der Strommast wird nun ausgetauscht. Personen waren durch den Vorfall nicht gefährdet.