Riesenschock für den Klagenfurter FPÖ-Stadtrat Christian Scheider. Am Montag wurde sein Facebook-Account gehackt. Seitdem werden in seinem Namen, Freunde nach deren Handynummern und Codes gefragt. Unbekannte versuchen so, an sensible Daten zu kommen. Scheider hat auf seiner Profilseite rund 5000 Facebook-Freunde. "Ich habe sofort eine Anzeige bei der Polizei gemacht", sagt der Politiker. Eine Meldung an Facebook wurde ebenfalls schon gemacht. "Das ist eine Katastrophe", sagt Scheider, der jetzt auch ständig Anfragen über WhatsApp erhält. Er bittet seine Freunde um Verständnis und hofft, dass er bald wieder Zugriff auf seine Facebook-Seite hat.