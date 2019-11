Facebook

Die Polizei hat Maßnahmen gegen Drogenlenker verschärft. Immer mehr Beamte sind besonders geschult © (c) BMI/Gerd Pachauer (BMI/Gerd Pachauer)

Es gibt noch keine offiziellen Zahlen, aber bereits eine erste Hochrechnung: Die Klagenfurter Polizei wird 2019 so viele Drogenlenker aus dem Verkehr ziehen wie noch nie. „Erstmals werden wir allein in Klagenfurt die 100er-Grenze überschreiten“, sagt Markus Tilli vom Einsatzreferat des Stadtpolizeikommandos. Zum Vergleich: 2013 wurden in Kärnten 23 Drogenlenker erwischt, 2017 waren es 114.

Dass die Anzahl der angezeigten Drogenlenker derart ansteigt, liegt auch daran, dass die Beamten immer besser geschult darin sind, Fahruntüchtigkeit durch Drogen zu erkennen. In Klagenfurt gibt es sechs Polizisten, die sich aus persönlichem Interesse auf das Erkennen von Drogenlenkern spezialisiert haben. „Zwei Drittel aller Aufgriffe erfolgt durch diese Kollegen“, sagt Tilli. Gibt es einen hinreichenden Verdacht (erweiterte Pupillen können ein Indiz für Cannabiskonsum sein), kommt das Drogen-Vortestgerät zum Einsatz oder wird ein Alkotest gemacht.