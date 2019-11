Facebook

Küchenchef Georg Kittner, Michaela Hribar und Sabrina Resch © magdas

Zur Vorspeise eine orientalische Linsensuppe, zum Hauptgang ein Zanderfilet und Baklava zum Dessert: Schon beim Betrachten der Speisekarte fällt auf, dass das „magdas“ ein Lokal ist, das sich nicht der klassisch österreichischen Küche verschrieben hat. „Bei uns wird unter dem Motto ‚multikulti‘ aufgekocht“, ist Küchenchef Georg Kittner stolz. In dem Betrieb der Caritas werden vorwiegend Menschen mit Migrationshintergrund ausgebildet. „Derzeit haben wir Mitarbeiter aus Palästina, Iran, Irak, Bosnien, Afghanistan und Rumänien bei uns“, sagt Kittner. Die unterschiedlichen Einflüsse spürt man auch auf dem Teller: Wir bieten österreichische, orientalische und asiatische Gerichte an“, so der Küchenchef. Besonders beliebt sind die „Mezze“ - unter diesem Namen werden zehn verschiedene Vorspeisen aus der ganzen Welt serviert, zum Beispiel Kichererbsenhummus oder Falafel mit Gurkenjoghurt.

Nächstes Jahr wird der erste Lehrling seine Ausbildung im „magdas“ abschließen. „Weitere werden folgen“, ist Kittner überzeugt. „Wir sind gekommen, um zu bleiben.“

Am Freitag, 22. November, feiert das Lokal seinen dritten Geburtstag. Ab 17 Uhr werden die beliebtesten Speisen der letzten Jahre aufgetischt. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Lieblingssongs der Mitarbeiter sowie der „Soulclub“ aus Salzburg.