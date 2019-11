Im Verdacht, allein in den letzten elf Tagen zehn Fahrräder gestohlen und im Internet zum Verkauf angeboten zu haben, steht ein 19-jähriger Klagenfurter. Er wurde in die Justizanstalt eingeliefert.

Zehn Fahrräder (Symbolfoto) soll der Verdächtige gestohlen und verkauft haben © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Am Mittwoch gegen 8 Uhr zeigte eine 34-jährige Klagenfurterin bei der Polizei an, dass ihr Fahrrad in der Nacht gestohlen worden sei. Eine Stunde später ließ sie die Polizisten wissen, dass ihr Fahrrad soeben auf einem Online-Verkaufsmarkt angeboten werde. Die ermittelnden Beamten konnten den Anbieter, einen 19-jährigen Klagenfurter, rasch ausforschen und an seiner Wohnadresse antreffen. Das gestohlene Fahrrad wurde im Innenhof des Wohnhauses vorgefunden und sichergestellt.