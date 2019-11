Facebook

Organisator Manfred Herrenhofer mit Leitender Staatsanwältin Gabriele Lutschounig © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Die Vorbereitungen liefen penibel, der Erfolg war nicht kalkulierbar: Mittwoch von 15 Uhr bis 21 Uhr öffneten sich erstmals in der Geschichte die Tore des Landesgerichtes in Klagenfurt für Besucher. Der Vizepräsident Manfred Herrenhofer hatte mit Mediensprecher Christian Liebhauser-Karl und einem sehr engagierten Organisationsteam zum ersten Mal den "Tag des Landesgerichtes" auf die Beine gestellt. "Beeindruckend", lobte der Präsident des Oberlandesgerichtes Graz, Manfred Scaria. Die Veranstaltung sei in ihrer Art einzigartig in Österreich. "Und wird hoffentlich Nachahmer finden", so Scaria.