Der Jubiläumsakt im Wappensaal fand exakt 500 Jahre nach der Schenkung statt. © Markus Traussnig

Die Ausstellung „Verbrannt, verschenkt und wachgeküsst“ sowie ein Comic, in dem „Linda und Toby“ durch die Klagenfurter Geschichte reisen, sind die beiden größten Einzelposten in der Kostenaufstellung des Jubiläumsjahres „Klagenfurt 500“. 69.400 Euro kostete die Ausstellung, der Comic schlug sich mit 60.400 zu Buche. In Summe wurden 796.956,64 Euro ausgegeben. Abzüglich der Einnahmen von 47.046,10 Euro – im Wesentlichen Subventionen und Bedarfszuweisungen des Landes in der Höhe von 25.000 Euro, Sponsorings über 15.000 Euro und Einnahmen durch den Verkauf von Büchern – bleibt ein Minus von 749.910 Euro über. Diese Endabrechnung lieferte nun ein Kontrollamtsbericht der Stadt Klagenfurt, der seit der Vorwoche im Rathaus aufliegt. Die Gegenrechnung zur Endabrechnung legte das Kontrollamt auch bei – eine Dokumentation von über 300 Medienberichten, die sich mit dem Jubiläumsjahr befassten.