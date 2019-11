Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Land unter" an der Sattnitz © Wolfgang Germ

Nach den starken Regenfällen der letzten Tage verzeichneten die Wasserpegel im Wörthersee sowie an der Glan laut Berufsfeuerwehr Klagenfurt keinen weiteren Anstieg. Entlang der Sattnitz hat sich die Lage am Mittwoch jedoch zugespitzt. An der Schleuse, im Bereich der Fahrradbrücke, ist das Wasser von Montag auf Mittwoch um 15 Zentimeter gestiegen. "Im Verhältnis dazu mussten zum Glück nur vereinzelt Pumparbeiten in Wohnhäusern durchgeführt werden", sagt Oberbrandrat Helmut Unterluggauer.