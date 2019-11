Facebook

Am Dienstag trat die Gurk über die Ufer, am Mittwoch sinken die Pegelstände langsam. © Freiwillige Feuerwehr Grafenstein

Das Hochwasser der Gurk hielt die Feuerwehrleute in den letzten Tagen in Atem. Jetzt entspannt sich die Lage langsam wieder. "In der Gemeinde Grafenstein geht die Gurk merklich zurück. Jene Stellen, an denen sie noch ausgeufert ist, betreffen Freiland- und Ackerflächen", berichtet Stefan Krammer, Bezirksbeauftragter vom Feuerwehrkommando Klagenfurt-Land. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch habe es keinen Einsatz mehr gegeben. In den Kellern musste kein Wasser mehr nachgepumpt werden.

Auch weiter nördlich entlang des Flussverlaufes gehen die Pegelstände langsam zurück. So kann der Hochwasserschutz in Strassburg wieder abgebaut werden. Die Feuerwehren sind mit Aufräum- und Rückbauarbeiten beschäftigt, heißt es in einer Presseaussendung des Zivilschutzreferenten Horst Maier.