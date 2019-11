Das Hochwasser hatte die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Grafenstein am Dienstag fest im Griff. Bereits um 3 Uhr in der Früh heulten erstmals die Sirenen.

Die Gurk war über die Ufer getreten und setzte Straßen unter Wasser. © Freiwillige Feuerwehr Grafenstein

Einen außergewöhnlich langen Tag hatte die Freiwillige Feuerwehr Grafenstein am Dienstag zu bewältigen. Um 3 Uhr in der Nacht errreichte das Hochwasser der Gurk die Gemeinde Grafenstein. Nach erster Lageerkundung musste festgestellt werden, dass einige Keller bereits mit Wasser vollgelaufen waren. Diese galt es auszupumpen und gegen weiteres Eindringen des Wassers zu schützen. Während der Pumparbeiten wurde die Feuerwehr gegen 10 Uhr zu einem kleinen Verkehrsunfall an die L107 Grafensteiner Landesstraße gerufen, wo Betriebsmittel über eine Länge von 200 Meter gebunden wurden. Am Nachmittag musste eine Straße entlang der Gurk gesperrt werden, da die Böschung der Gurk in diesem Bereich vom Wasser weggespült wurde.