Die Landeshauptstadt beteiligt sich an den internationalen Aktionstagen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen.

© Stadtpresse/Wajand

Vom 25. November bis 10. Dezember finden internationale Aktionstage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen statt. Die Kampagne „Orange the world“ der UN Women wird jährlich umgesetzt. Auch Klagenfurt beteiligt sich an der Aktion.