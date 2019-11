Facebook

Die besten Geschichten schreibt normalerweise das Leben. In diesem Fall war es aber ein automatisches Übersetzungstool: Es machte auf der englischsprachigen Version der offiziellen Webseite der Tourismusregion Wörthersee aus dem "Stillen Advent in Pörtschach" die Formulierung "the Advent Breastfeeding in Pörtschach". Breastfeeding heißt auf Deutsch stillen, allerdings in der Bedeutung von, um das Wörterbuch zu zitieren, "einen Säugling an der Brust Muttermilch trinken lassen".